В Кремле заявили о невиновности РФ в инциденте с упавшей в Польше ракетой

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Россия не имеет никакого отношения к падению ракеты на территории Польши, она не виновата в произошедшем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Запад, когда делал заявления о ракетном ударе, не обладал проверенными данными о происшествии.

"Мы стали свидетелем очередной истеричной, оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что лишний раз такая реакция доказала, что не нужно спешить с оценками и заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию. Кроме того, считает Песков, не нужно в таких случаях делать заявления без точной информации.

Вместе с тем он отметил сдержанную и профессиональную реакцию США и президента Джо Байдена. По его мнению, она контрастировала с истеричной реакцией Польши и ряда других стран.

Песков также указал, что Варшава могла бы сразу заявить, что обломки принадлежат ракете С-300, после чего все специалисты сразу бы поняли, что снаряд не имеет отношения к ВС РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что фотоснимки обломков ракеты, упавшей на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. В министерстве подчеркнули, что все обвинения в адрес Москвы в ее причастности к происшествию являются намеренной провокацией.

Ракета упала на территорию Пшеводув в Польше накануне. По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что точных данных о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал вероятной версию о том, что снаряд принадлежит России. Однако министерство обороны РФ назвало эти обвинения намеренной провокацией для усиления эскалации. Там добавили, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы.



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