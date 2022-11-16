Польские снимки обломков ракеты в Пшеводуве свидетельствуют, что это С-300 Украины – МО РФ

Фото: ТАСС/Michal Dyjuk/AP Photo

Фотоснимки обломков ракеты, которая упала на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве назвали все обвинения в данном происшествии в адрес РФ намеренной провокацией. По данным министерства обороны, все удары российской армии по украинским объектам были нанесены не ближе чем в 35 километрах от украинско-польской границы.

"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", – отмечается в заявлении ведомства.

Происшествие с ракетой случилось во вторник вечером, 15 ноября. На территорию Пшеводува упало две ракеты. По данным пресс-секретаря местной пожарной охраны Марчина Лебедовича, снаряд попал в сушилку зерна. В результате погибли два человека.

Глава Польши Анджей Дуда, в свою очередь, указал, что конкретных сведений о том, кто выпустил ракету, нет. При этом он назвал возможной версию о том, что снаряд является российским. Минобороны РФ же сочло такие обвинения намеренной провокацией для обострения конфликта.



В МО РФ назвали провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

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