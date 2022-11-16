Инцидент с ракетой в Польше говорит о приближении Западом мировой войны – Медведев

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Инцидент с падением ракеты в Польше лишь подтверждает тот факт, что Запад своими действиями приближает мировую войну. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", – написал он у себя в Twitter.

Накануне стало известно о падении в Польше двух ракет. Позже речь шла уже только об одной ракете. Инцидент произошел в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Польские власти считают, что упавший снаряд стоял на вооружении России. Эту версию не исключает и президент страны Анджей Дуда. В то же время последний отмечает, что точных данных пока нет, идет расследование инцидента.

Между тем Минобороны РФ считает случившееся преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.

По данным Associated Press, упавшая в Польше ракета была украинской. ВСУ выпустили ее, чтобы сбить приближающуюся российскую ракету.



Минобороны РФ посчитало провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

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