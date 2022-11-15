Сообщения СМИ о падении "российских" ракет в Польше являются провокацией – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о падении "российских" ракет на территории Польши представляет собой намеренную провокацию для усиления эскалации, сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", – рассказали в ведомстве.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Позже в СМИ распространилась информация, что ракеты якобы могут принадлежать российской стороне. В Пентагоне данные сообщения не подтвердили. Американское ведомство заверило, что поделится всеми сведениями, когда они появятся.

Сейчас известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

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