Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

В Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО", – цитирует его РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, как правило, атаки направлены на объекты гражданской инфраструктуры.

Патрушев также рассказал об участившихся попытках представителей радикальных и экстремистских структур проникнуть на территорию РФ с целью совершения терактов и ведения подрывной деятельности.

Он напомнил, что в этом году в округе было совершено 23 теракта, 28 преступлений террористической направленности удалось предотвратить.

Глава Совета безопасности подчеркнул необходимость обратить особое внимание на предотвращение диверсий и терактов на территории страны.

Ранее Патрушев заявил, что Украина готовит "грязную бомбу" совместно со странами Запада. Он также предупредил о последствиях, к которым может привести ее применение.

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад на фоне провалившейся санкционной политики ищет другие способы настроить мир против России.

Он также отметил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по российской территории свидетельствует о неадекватности киевских властей.



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