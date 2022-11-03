Англосаксы хотят создать на Украине прецедент для дробления русского этноса – Патрушев

Фото: kremlin.ru

Украина нужна англосаксам не только для оказания давления на Россию, но и для полного уничтожения русского этноса в конечном счете. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи со своими коллегами из стран СНГ.

"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", – цитирует его ТАСС.

Именно с этой целью, считает Патрушев, в Киеве был организован госпереворот 2014 года и начат процесс трансформации страны в антипод России.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что в настоящее время Москва борется не с украинцами, а с их марионеточным режимом, для которого простые люди стали "разменной монетой, инструментом для сдерживания России".

Ранее Патрушев заявил, что неонацизм на Украине возродился под непосредственным руководством англосаксов. Он отметил, что Запад использует Киев в качестве инструмента в борьбе с Россией, стремится развязать конфликт РФ с Европой для решения проблем своей экономики и сохранения мнимого превосходства.



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