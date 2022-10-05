Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Неонацизм на Украине возродился под непосредственным руководством англосаксов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Крыму.

"Надо отметить, что англосаксы давно являются основными источниками нестабильности в мире, не стесняясь игнорируют нормы международного права, показывают свою истинную агрессивную сущность", – приводит ТАСС его слова.

Патрушев подчеркнул, что Запад использует Киев в качестве инструмента в борьбе с Россией. По его мнению, англосаксы стремятся развязать военное противостояние РФ и Европы ради собственной выгоды для решения проблем своей экономики.

"Цель – подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет", – добавил секретарь российского Совбеза.

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории.

Президент назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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