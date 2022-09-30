Патрушев заявил, что у РФ пока нет данных о причастности Запада к ЧП на "Северных потоках"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что у России пока нет данных о причастности Запада к аварии на "Северных потоках".

"У нас нет таких данных, но у нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем", – сообщил он в эфире телеканала Россия-1.

Патрушев объяснил, что имеет в виду "подрывы трубопроводов".

Ранее Путин заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока".

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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