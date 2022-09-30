Шеф Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"

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Фото: ТАСС/Zuma
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что не будет гадать, кто ответственен за произошедшее на нитках газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
По его словам, в настоящее время "есть множество гипотез" относительно "атак или урона", нанесенного "Северным потокам". Шеф Пентагона также сообщил, что обсудил это ЧП со своим датским коллегой.
"Но, откровенно говоря, до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло. <...> Пока мы не получим весь объем информации, мы не будем гадать, кто может нести ответственность", – заявил он в ходе пресс-конференции в штате Гавайи.
Ранее представитель Пентагона отказался комментировать данные о замеченных над местом утечек на "Северном потоке" вертолетах ВВС США. Он заявил, что Вашингтон не намерен "спекулировать" относительно причин ЧП до завершения официального расследования.
В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.
В министерстве иностранных дел России сообщили, что инцидент на трубопроводах произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.
Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ
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