Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

Фото: Helikopter Wing/Forsvaret

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках". Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Две из этих четырех утечек находятся в шведской экономической зоне", – приводит издание слова Дженни Ларссон из Береговой охраны.

Ранее сообщалось, что на "Северных потоках" были обнаружены три утечки. Одна из них произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1".

В ночь аварии в районе места пролегания газопроводов был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Накануне министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов.

ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



В РФ возбудили дело о международном терроризме из-за взрывов на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!