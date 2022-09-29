Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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Фото: Helikopter Wing/Forsvaret
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках". Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.
"Две из этих четырех утечек находятся в шведской экономической зоне", – приводит издание слова Дженни Ларссон из Береговой охраны.
Ранее сообщалось, что на "Северных потоках" были обнаружены три утечки. Одна из них произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1".
В ночь аварии в районе места пролегания газопроводов был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.
Накануне министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов.
ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
В РФ возбудили дело о международном терроризме из-за взрывов на "Северных потоках"
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