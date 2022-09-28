Вертолет ВВС США был замечен в районе "Северного потока" в ночь аварии – Flightradar

Фото: flightradar24.com

Вертолет ВВС США заметили в районе места пролегания газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в ночь аварии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

В течение девяти часов (с 19:30 мск 25 сентября до 04:30 мск 26 сентября) Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря. Он был замечен примерно в 250 километрах от острова Борнхольм.

Отмечается, что вертолет предназначен для:

борьбы с надводными и подводными целями;

поддержки морской артиллерии;

наблюдения и ретрансляции связи;

интенсивных боевых действий на побережье;

операций на открытой воде.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.

В свою очередь, ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".



Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

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