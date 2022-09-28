Боррель назвал инциденты на "Северном потоке" результатом умышленных действий

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на "Северном потоке", сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он также подчеркнул, что Европейский союз предпримет дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности.

По мнению главы дипломатии ЕС, инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" умышленны, на что указывает вся имеющаяся информация.

"ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков". Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас", – заявил Боррель.

Накануне на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа произошел вследствие взрывов. После этого первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если при расследовании ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" подтвердится причастность США к взрывам, то ситуация может "кардинально поменяться".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию с места предполагаемой утечки газа и написал "спасибо, США". При этом он не уточнил, что именно имел в виду.



Председатель ОБСЕ призвал провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"

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