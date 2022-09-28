Захарова оценила слова экс-главы МИД Польши о ЧП на "Северном потоке"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост о ЧП с "Северным потоком", опубликованный экс-министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Twitter.
На своей странице в соцсети польский политик опубликовал фотографию с места предполагаемой утечки газа и написал "спасибо, США". При этом он не уточнил, что именно имел в виду.
"<...> Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
Накануне глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа произошел вследствие взрывов.
После этого первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если при расследовании ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" подтвердится причастность США к взрывам, то ситуация может "кардинально поменяться.
Председатель ОБСЕ призвал провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"
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