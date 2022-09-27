США летом предупреждали ФРГ об угрозе диверсии на трубопроводах – СМИ

27 сентября, 23:31
Фото: depositphotos/coleong
Соединенные Штаты еще летом предупреждали ФРГ о том, что "трубопроводы в Балтийском море" могут стать целью диверсии, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
"Несколько недель назад США предупредили федеральное правительство о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. <...> летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы ЦРУ", – говорится в публикации.
Указывается, что в правительстве Германии отказались подтверждать или опровергать данную информацию, сославшись на то, что никогда не комментируют работу спецслужб. Других подробностей не приводится.
Ранее на "Северном потоке" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" недалеко от датского острова Борнхольм. Затем две утечки было зафиксировано на "Северном потоке – 1".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен информацией о падении давления и разрушениях на нитках "Северного потока". Он подчеркнул, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.
В Госдуме также допустили, что на "Северном потоке" могли произойти диверсии. Замглавы комитета ГД по обороне Виктор Заварзин указал, что европейские страны не хотят покупать российский газ, несмотря на то что боятся замерзнуть. С версией о специальном разрушении "Северного потока" согласился и глава комитета по энергетике Павел Завальный.
В Nord Stream заявили, что сроки восстановления "Северного потока" пока невозможно оценить
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