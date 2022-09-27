Мощность второго взрыва на "Северном потоке" была эквивалентна 100 кг динамита – СМИ

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa

Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции пришли к выводу, что инциденты с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли из-за взрывов, а не землетрясений или оползней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Специалисты пришли к выводу, что взрывы, послужившие причиной аварий, произошли в воде. При этом второй по мощности эквивалентен 100 килограммам динамита.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник, 26 сентября, в одной из ниток "Северного потока – 2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

Газета Der Tagesspiegel ранее сообщила, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен информацией о падении давления и разрушениях на нитках "Северного потока". Он подчеркнул, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства.

Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.



Песков заявил, что нарушение работы "Северных потоков" может быть результатом диверсии

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