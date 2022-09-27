Падение давления в "Северных потоках" могло произойти из-за диверсии – СМИ

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.
По информации издания, во всех случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", – рассказал один из собеседников издания.
Уточняется, что такого рода диверсия должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например водолазов или подводной лодки.
Ранее аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник в одной из ниток "Северного потока –2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".
В результате были проинформированы представители ответственных ведомств Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
Позднее в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, выяснили, что падение давления в газопроводе произошло около острова Борнхольм в водах Дании.
Вечером в понедельник оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что диспетчеры центра управления "Северного потока – 1" также зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.
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