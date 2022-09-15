Новак заявил, что "Сила Сибири – 2" может стать заменой "Северного потока – 2" для РФ

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Газопровод "Сила Сибири – 2" может стать фактической заменой "Северного потока – 2" для России. Об этом в эфире телеканала Россия 1 заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что проект "Сила Сибири – 2" обсуждается на мощность 50 миллиардов кубометров газа.

Ранее парламентская фракция входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии потребовала демонтировать "Северный поток – 2". Они попросили как можно скорее разработать концепции правовых, технических и экологических гарантий. Кроме того, фракция призвала сократить закупки энергоносителей и сырья из России и Белоруссии, насколько это позволит экономическая ситуация в ФРГ.

