Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года

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Процедура банкротства оператора газопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG приостановлена, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца. Речь идет о периоде с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG до 10 сентября 2022 года. Заявителю предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам.

