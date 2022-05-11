Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока – 2"

Суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на четыре месяца, сообщает "Интерфакс".

Процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года. Заявителю предоставили временный мораторий на выплаты кредиторам.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Позже было принято решение о заморозке проекта.

Ситуация осложнилась после начала 24 февраля российской спецоперации на Украине. В этот же день США ввели санкции против оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG и ее руководства.

