Канцлер Германии поручил остановить сертификацию "Северного потока – 2"

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Германия останавливает сертификацию газопровода "Северный поток – 2" после признания Россией ДНР и ЛНР. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
"Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", – приводит слова Шольца ТАСС.
Он подчеркнул, что без сертификации запуск газопровода невозможен.
По словам канцлера ФРГ, признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и будет иметь последствия.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Накануне Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что данный шаг со стороны РФ означает ее выход из Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, сообщил, что власти страны планируют продолжать выполнение обязательств перед жителями регионов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, при необходимости эти обязательства могут быть расширены, заявил спикер.
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока – 2"
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