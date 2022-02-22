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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания ДНР и ЛНР.
Он добавил, что дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Джонсон считает, что Владимир Путин настроен на силовой захват территорий. По его словам, подчинение независимой, суверенной европейской страны станет катастрофой.
"Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности", – цитирует Джонсона телеканал Sky News.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.
В свою очередь, ДНР и ЛНР приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
В ГД начали решать вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
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