ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией

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Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики принял закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, сообщает РИА Новости.

На чрезвычайном пленарном заседании парламента за принятие такого решения проголосовали все 87 присутствующих депутатов.

Такое же решение принял Народный совет Луганской Народной Республики. За проголосовали все 46 депутатов.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.

