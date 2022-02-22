Комитеты ГД рекомендовали ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитеты Госдумы по международным делам и СНГ рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать договоры о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.
Данный вопрос Госдума рассмотрит на пленарном заседании 22 февраля, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.
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