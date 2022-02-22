Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

03:21

Зеленский заявил, что признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны, опубликованному в телеграм-канале офиса украинского лидера.

Глава государства отметил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины.

"Мы никому и ничего не отдадим", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский при этом указал, что власти страны настроены на дипломатическое урегулирование ситуации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны планируют продолжать выполнение обязательств перед жителями регионов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, при необходимости эти обязательства могут быть расширены, заявил спикер.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Зеленский провел разговор с Байденом

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать