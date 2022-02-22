Зеленский заявил, что признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений

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Признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны, опубликованному в телеграм-канале офиса украинского лидера.
Глава государства отметил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины.
"Мы никому и ничего не отдадим", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский при этом указал, что власти страны настроены на дипломатическое урегулирование ситуации.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны планируют продолжать выполнение обязательств перед жителями регионов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, при необходимости эти обязательства могут быть расширены, заявил спикер.
До этого Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.
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