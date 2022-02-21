Запад шантажирует РФ санкциями и найдет предлог для их введения – Путин

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Запад занимается шантажом России посредством санкций. Такое мнение выразил Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
По словам президента РФ, причина для введения ограничений будет в любом случае найдена или сфабрикована.
"Вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован, причем вне зависимости от ситуации на Украине", – подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что повод для введения санкций Запад найден вне зависимости от ситуации на Украине.
Ранее Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.
Как пояснял российский лидер, ситуация в Донбассе на сегодняшний день приняла критический характер. И это, по словам президента, вопрос очень серьезный, так как Украина является для России неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства.
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
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