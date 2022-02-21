Распад СССР находится на совести большевиков и руководства КПСС – Путин

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Распад СССР находится на совести большевиков и руководства КПСС. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, и на удовлетворение любых требований, любых "хотелок" со стороны националистов внутри страны", – сказал Путин.

В начале обращения глава РФ заявил, что его тема касается ситуации на Украине. Он подчеркнул, что обращение адресовано как россиянам, так и соотечественникам.

Он отметил, что Украину сейчас можно назвать "именем Ленина", который является ее автором и архитектором.

Глава государства подчеркнул, что для РФ Украина является не просто соседней страной, а неотъемлемой частью собственности истории и духовного пространства.

Ранее Путин заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

