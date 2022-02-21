Заявления Киева о желании вернуть себе статус ядерной страны крайне опасны – Шойгу

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Заявления Киева о желании вернуть себе статус ядерной страны достаточно опасны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое – это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", – пояснил Шойгу.

Кроме того, глава министерства обороны РФ подчеркнул, что у Украины существуют возможности создать ядерное оружие. В этой стране, по его словам, есть для этого и специалисты, и технологии, а возможности создания самого оружия наблюдаются большие, чем у Ирана и Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Запад и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на РФ, а также переложить на Москву расходы на содержание региона. Об этом заявлял заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что действия властей Украины показывают, что они не собираются выполнять положения Минских соглашений. По словам главы РФ, Киев уже неоднократно выпускал соответствующие публичные заявления на самом высшем государственном уровне.

