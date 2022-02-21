Путин заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения

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Действия властей Украины показывают, что они не собираются выполнять положения Минских соглашений, заявил Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ в Кремле.

"В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется минский Комплекс мер, поскольку, как вы помните, мы встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять", – сказал президент РФ.

По словам главы государства России, Киев уже неоднократно выпускал соответствующие публичные заявления на самом высшем государственном уровне.

"И на уровне министра иностранных дел, и на уровне секретаря Совета безопасности", – отметил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, поскольку считает это бессмысленным. Они якобы ничего не решают в вопросе урегулирования конфликта. Он также назвал Минские соглашения бездарными. По его словам, они изначально поставили Украину в проигрышное положение.

