Путин связал вопрос признания ДНР и ЛНР с глобальной безопасностью

Фото: kremlin.ru
Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе. Об этом заявил Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что украинские власти издевались над людьми, проживающими в Донбассе.
"Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвал, живут там сами вместе с детьми", – заявил президент РФ.
Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
В Россию прибыли более 61 тыс жителей Донбасса
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