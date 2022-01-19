Песков отреагировал на проект о признании ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Александр Кравченко
В Кремле не видели проекта обращения к Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Проект обращения к президенту России "О необходимости признания ДНР и ЛНР" внесли в Госдуму парламентарии от КПРФ.
По мнению политиков, признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики обосновано и морально оправдано. Кроме того, признание двух республик положило бы начало процессу международного признания обоих стран.
"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – отмечается в обращении.
Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также для укрепления стабильности в регионе, считают представители КПРФ.
Ранее политолог Андрей Головачев заявил, что, если Россия признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, то Украина может лишиться части своих территорий. По его мнению, после этого ДНР и ЛНР смогут предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Головачев также считает, что в среднесрочной перспективе – 10–15 лет – Украина будет находиться в состоянии перманентной войны с Россией, поэтому, уверен эксперт, Киев ждет экономическая деградация и стремительное уменьшение населения.
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