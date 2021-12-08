Грызлов заявил об отказе Украины согласовывать особый статус Донбасса

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Киев отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками особенности будущего статуса Донбасса, чем нарушает Минские соглашения. Об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу", – приводит его слова ТАСС.

Грызлов подчеркнул, что из-за отсутствия соответствующих договоренностей нет прогресса в урегулировании данной ситуации. Политик также добавил, что Киев не готов подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по эскалации в Донбассе.

Помимо этого, подчеркнул постпред РФ, на прошедшем в среду, 8 декабря, заседании, представители Украины не стали дезавуировать заявления командования ВСУ о возможности нарушения мер по укреплению режима перемирия на востоке страны.

"Еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года. <...> Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса", – добавил Грызлов.

На заседании в конце сентября вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее отменил запрет открывать ответный огонь без согласования.

В свою очередь, Грызлов тогда заявил, что это равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.