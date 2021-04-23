В Киеве заявили, что не будут вести переговоры с ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Киев никогда не пойдет на переговоры с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил советник главы офиса президента Украины и советник украинской делегации Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом сообщает News.ru.
Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что для решения проблем на Донбассе правительству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а только потом с Россией.
"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "фантастика на втором этаже", – сказал Арестович.
По его словам, российский лидер "фактически дезавуировал Минские соглашения", поскольку упомянул в своих словам ДНР И ЛНР, которые до сих пор не признавались Москвой. Арестович подчеркнул, что данная оговорка ставит под вопрос Минские соглашения и, при некоторых условиях, ее можно трактовать как словесный разрыв этого договора.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.
Путин заявил, что готов обсудить двусторонние отношения с Зеленским в любое удобное время на территории Москвы. Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать, добавил президент.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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