Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война", – заявил Зеленский.

Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.