Блинкен предупредил Россию о последствиях в случае агрессии на границе с Украиной

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В случае агрессивных или безответственных шагов России на границе с Украиной США предпримут соответствующие меры, заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен. Он уточнил, что в Соединенных Штатах обеспокоены данным вопросом.
"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден) дал понять: за это придется платить, будут последствия. Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово", – сказал Блинкен телеканалу NBC.
Глава Госдепа США также подчеркнул, что концентрация войск России на границе с Украиной максимальна с 2014 года. Блинкен добавил, что Вашингтон координирует с европейскими союзниками данную ситуацию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск внутри России является внутренним делом страны, которое не должно никого беспокоить. Он объяснил, что Россия ни для кого не представляла угрозы.
Он подчеркнул, что Украина будет представлять опасность для России в случае, если попытается решить внутренние проблемы силовым путем.
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