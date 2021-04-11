Эрдоган призвал Россию и Украину мирно решить противоречия

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Разрешить противоречия путем переговоров призвал президент Турции Тайип Эрдоган Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом", – заявил Эрдоган, добавив, что Турция "прилагает усилия в этом направлении".

Также он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Накануне глава республики во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Турция не признает присоединение Крыма к России. Он отметил, что поддерживает инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.

