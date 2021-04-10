Турция не признает присоединение Крыма к России – Эрдоган

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Турция не признает присоединение Крыма к России. Такое заявление сделал глава республики Реджеп Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", – приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Он отметил, что поддерживает инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета между Украиной и Турцией. Обсуждались сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Палестине.