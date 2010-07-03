Лукашенко высказался о возврате Крыма Украине

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Александр Лукашенко высказался по вопросу о возможном возвращении Крыма Украине.

"Этот вопрос закрыт раз и навсегда. Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий", – цитирует агентство БелТА президента Белоруссии.

Политик также рассказал об истоках конфликта России и Украины. По его словам, трещина в отношениях между государствами появилась еще при Викторе Януковиче.

"Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. При Януковиче резко подскочила цена на газ. До 220 долларов, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию", – сообщил Лукашенко.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97 процентов избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

Власти Белоруссии придерживаются сдержанной политики в отношении присоединения Крыма к РФ.

На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Паластине.

