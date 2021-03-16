В Кремле не допускают возможности референдума по выходу регионов из состава РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения референдума по выходу части страны из состава РФ в Кремле не может рассматриваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные действия пресс-секретарь назвал нарушением основного закона РФ.

"Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какие действия власти РФ предприняли бы в случае референдума по выходу из состава РФ части страны.

Ранее норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию. По его словам, никакой "аннексии" полуострова не было. политик считает, что крымский референдум был законным. Он подчеркнул, что это можно было бы назвать аннексией, если бы РФ без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров.