В Кремле не допускают возможности референдума по выходу регионов из состава РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения референдума по выходу части страны из состава РФ в Кремле не может рассматриваться. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобные действия пресс-секретарь назвал нарушением основного закона РФ.
"Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какие действия власти РФ предприняли бы в случае референдума по выходу из состава РФ части страны.
Ранее норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию. По его словам, никакой "аннексии" полуострова не было. политик считает, что крымский референдум был законным. Он подчеркнул, что это можно было бы назвать аннексией, если бы РФ без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: