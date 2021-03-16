Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию

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Норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что Крым имел полное право вернуться в состав России, сообщает РИА Новости.

По его словам, никакой "аннексии" полуострова не было. Вебер считает, что крымский референдум был законным.

"Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение – остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины", – сказал он.

Вебер добавил, что народ Крыма сам решил вернуться в Россию. Он подчеркнул, что это можно было бы назвать аннексией, если бы РФ без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров.

"Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: "Мы вернулись на Родину", – сказал политик.

Он уверен, что Запад будет вынужден признать Крым.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Паластине.

