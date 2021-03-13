Путин рассказал, как принимал решение о референдуме в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, что принял решение о референдуме в Крыму, чтобы на полуострове не повторились события, которые произошли в Донбассе. Заявление глава государства сделал в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что людям нужно было дать возможность выразить свое мнение на предмет того, как они хотят жить.
Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения с видеозаписи.
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