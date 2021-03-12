11:36
Фото: depositphotos/2nix
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", передает РИА Новости.
Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
"В эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было. И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией", – отметил Кондрашов.
Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.
"Это не в правилах IT-гигантов – кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения", – заключил Кондрашов.
Уточняется, что теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма, которую ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. Этот документ называют историческим и одним из трех китов политики возвращения полуострова в состав Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: