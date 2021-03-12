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YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", передает РИА Новости.

Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"В эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было. И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией", – отметил Кондрашов.

Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.

"Это не в правилах IT-гигантов – кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения", – заключил Кондрашов.

Уточняется, что теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма, которую ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. Этот документ называют историческим и одним из трех китов политики возвращения полуострова в состав Украины.

