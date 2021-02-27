Жену Зеленского уличили в оплате коммунальных услуг за недвижимость в Крыму

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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что жена президента Украины Владимира Зеленского регулярно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость на полуострове.
По его словам, Елена Зеленская до сих пор является владельцем квартиры в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, а задолженности перед "оккупантами" нет.
"Ничего не смущает, ну держит на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", – сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".
При этом Аксенов добавил, что Зеленские вряд ли обадают преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму.
"Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да", – приводит слова Аксенова РИА Новости.
В 2019 году штаб Зеленского сообщил, что его жена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года.
Там также отметили, что семья намерена пользоваться квартирой "только после обязательного возвращения" Крыма в состав Украины.
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