Жену Зеленского уличили в оплате коммунальных услуг за недвижимость в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что жена президента Украины Владимира Зеленского регулярно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость на полуострове.

По его словам, Елена Зеленская до сих пор является владельцем квартиры в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, а задолженности перед "оккупантами" нет.

"Ничего не смущает, ну держит на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", – сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".

При этом Аксенов добавил, что Зеленские вряд ли обадают преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму.

"Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да", – приводит слова Аксенова РИА Новости.

В 2019 году штаб Зеленского сообщил, что его жена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года.

Там также отметили, что семья намерена пользоваться квартирой "только после обязательного возвращения" Крыма в состав Украины.