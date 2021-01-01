Зеленский попросил Крым перевести часы и "быть с Украиной"

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением частично на русском языке.

В нем он призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной" и перевести часы назад.

"Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", – сказал Зеленский.

Также президент Украины выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

Кроме того, украинский лидер заявил о желании выступить в Донецке и "написать, что Крым – Украина" на песке на пляже в Ялте.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил о планах сделать так, чтобы вопрос Крыма стал "адской, а не священной" темой для России.