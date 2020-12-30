В МИД Украины пригрозили сделать Крым "адской темой" для России

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах сделать так, чтобы вопрос Крыма стал "адской темой" для РФ. Об этом сообщает RT.

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали", – заявил глава украинского МИД.

Кулеба также выразил уверенность в том, что Крым станет украинским.

На прошлой неделе глава МИД Украины заявил, что Киев намерен препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму.

Ранее потребность Крыма в воде на 85% обеспечивала Украина. После перехода полуострова в состав РФ водоснабжение прекратили. Естественные водоемы региона существенно обмелели, из-за чего в отдельных местах Крыма ввели режимную подачу жидкости.