В Киеве заявили о планах сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее глава региона Сергей Аксенов объявил, что подрядчик для строительства опреснителя готов приступить к работе уже в январе.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, обязательно найдем ее и будем ей препятствовать реализовать этот проект", – заявил Кулеба.

Ранее потребность Крыма в воде на 85% обеспечивала Украина. После перехода полуострова в состав РФ водоснабжение прекратили. Естественные водоемы региона существенно обмелели, из-за чего в отдельных местах Крыма ввели режимную подачу жидкости.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в Крыму достаточно запасов пресной воды. Он также добавил, что проблема водоснабжения в регионе будет решена.

