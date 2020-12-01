В Минобороны рассказали о строительстве водопровода в Крыму

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Производительность водопровода, который строит Минобороны РФ в Крыму, составит 50 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство должно быть завершено до марта 2021 года.

Как говорится в бюллетене по выполнению поручений президента РФ по строительству особо значимых объектов, проектом нового водовода на реке Бельбек предусматриваются водоочистные сооружения с насосными станциями, а также ковшовый водозабор речной воды на 150 тысяч кубических метров, передает ТАСС.

Через водовод протяженностью 10,5 километров будет поступать основной поток. После очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Гидрологический комплекс подразумевает переброску воды из Кадыковского карьера в реку Черная, что позволит решить вопрос обеспечения водой жителей Севастополя.

Там будет установлена плавучая насосная станция, с помощью которой вода будет подниматься на расчетную высоту 105 метров, а далее пойдет по трубам в русло реки. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.