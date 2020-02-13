Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на преимущество в переговорах по Донбассу.

Он написал в Facebook, что слова были вырваны из контекста и являлись трактовкой предположения ведущего. По его мнению, это могло оскорбить "граждан Украины, переселенцев, крымчан", передает портал News.ru. Он добавил, что во фракции никогда не обсуждали вопрос обмена поставок воды в Крым на уступки в переговорах.

"Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом", – сказал Арахамия. В эфире телеканала "Прямой" политик заявил о требовании отхода "вооруженных формирований" в Донбассе к Ростову и установлении Киевом "контроля над границей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предложения о подаче воды на полуостров допустимы, но Крым не может быть объектом размена.

Ранее в Крыму сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В этой связи указывалось, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику. Планировалось, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером.