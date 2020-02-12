В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.

В эфире телеканала "Прямой" политик подчеркнул, что это его "личная позиция", которую он считает "достаточным компромиссом", передает News.ru.

По его словам, надо требовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".

Ранее в Крыму сообщили, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней.

В этой связи указывалось, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику. Планировалось, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее счел возможным самостоятельное возвращение Донбасса под контроль Киева.