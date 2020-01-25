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Политика

25 января, 23:53

Кравчук рассказал о будущем Крыма и Донбасса

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Первый президент Украины Леонид Кравчук счел возможным возвращение Донбасса под контроль Киева. Об этом информирует РИА Новости.

"Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной", – отметил он.

Также Кравчук добавил, что необходимо действовать на идею, факт и установление мира, что сейчас и делает украинский лидер Владимир Зеленский.

В ситуации с Крымом, по мнению первого президента Украины, необходимо использовать другую схему, поскольку полуостров уже вошел в состав России. Кравчук заявил, что Украины никогда не откажется от территориальной целостности государства и Крыма.

"Поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", – заключил Кравчук.

Ранее первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией. Он отмечал, что Владимир Путин начал слушать и слышать украинского коллегу Владимира Зеленского.

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