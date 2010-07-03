Первый президент Украины напомнил о голосовании за союз с РФ

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Первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, что в 1991 году население страны голосовало за союзное государство с Россией, передает RT.

Тогда 90,32 процента украинцев в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" высказались в поддержку сотрудничества с Москвой.

"Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"", – рассказал Кравчук порталу Bihus.info.

По его словам, украинцы подразумевали под Актом большую независимость страны в экономическом и социальном плане, но "не видели независимость как государство отдельное".

Проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа 1991 года, был разработан на основе итогов референдума о сохранении СССР.

Он был проведен в марте 1991 года. "За" тогда высказались 76,4 процента участников голосования. Подписание документа не состоялось из-за августовского путча.

Ранее Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма, а также назвал Донбасс "другой страной".

13 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства.